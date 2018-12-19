«Это серьезный инвестпроект». Барнаульский предприниматель впервые рассказал о покупке Дворца спорта

Известный на Алтае бизнесмен, совладелец предприятия «Редукционно-охладительные установки» Михаил Дроздов действительно рассматривает варианты приобретения Дворца зрелищ и спорта. Этот факт он подтвердил altapress.ru. Ранее о такой возможности рассказал нынешний арендатор спортобъекта.

По словам Михаила Дроздова, его специалистам предстоит изучить строительное состояние барнаульского Дворца спорта, его фундамент, несущие конструкции и перекрытия. Окончательное решение по его приобретению будет принято не раньше января 2019 года.

Предприниматель подчеркнул: если договоренности с нынешним собственником будет достигнута, основное направление функционирования спорткомплекса будет сохранено.

На его реконструкцию может уйти не менее 8−9 месяцев.

Переговоры с крайсовпрофом сейчас в процессе.

Предприниматель Михаил Дроздов Анна Зайкова

Михаил Дроздов,

совладелец предприятия «Редукционно-охладительные установки»:

Варианты соинвестирования совместно с крайсовпрофом мы не рассматриваем. Для нас это серьезный инвестпроект, который позволит городу как минимум не потерять этот объект. Первый этап реконструкции — снятие пожарных рисков и ликвидация тех предписаний, которые сейчас вынесены со стороны МЧС. Это позволит обезопасить посетителей. Далее постепенно должна производиться реконструкция. В итоге Дворец спорта должен стать настоящей визитной карточкой Барнаула.

Почему вновь заговорили о продаже?

18 декабря стало известно, что крайсовпроф расторгает договор аренды с фирмой «Дворец зрелищ и спорта», которая в последние годы эксплуатировала объект.

Директор фирмы Юрий Пятанин сообщил «Вестям-Алтай», что покупатель на здание уже есть. Скорее всего, им станет Михаил Дроздов, известный предприниматель и владелец единственной на сегодня ледовой площадки в городе «Карандин-Арена».

Пятанин также сообщил, что представители Дроздова уже были во Дворце спорта и «ходили и считали».