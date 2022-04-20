Символом трагедии и горя назвала Поклонская букву Z

«Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — отметила Поклонская.
Латинские буквы Z и V считают символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику.
В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Ранее Поклонская призвала оторваться от политики ненависти и вражды.
«Хорошо бы оторваться от политики ненависти и вражды — вплоть до разборок о правильной принадлежности к этническому происхождению. Нужно протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается больше всего. Следует искать связь друг с другом через добрые дела и скреплять себя узами добра. Следует ценить разнообразие взглядов и мнений, с помощью которых не самоутверждаться, а находить истину. Тогда и государство (как машина) перестроится под людей, а не наоборот», — написала Поклонская в Telegram.