Сын экс-главы РЖД объяснил найденный на яхте паспорт РФ

Задержанный в Норвегии за запуск дрона в районе Шпицбергена 47-летний сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей объяснил найденный на яхте российский паспорт.

Дело в том, что он «забыл его в портфеле, с которым летал к маме более девяти месяцев назад», пишет РБК.

По словам его адвоката Антона Именнова, Якунин является гражданином Великобритании с 2015 года, и с тех пор именно британский паспорт является его главным документом для перемещения по миру.

Якунин получает помощь от британских дипломатов, добавил Именнов. По его словам, на данный момент этого достаточно.

Мужчину арестовали 17 октября. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене. Дело в том, что после начала спецоперации норвежские законодатели приняли закон и положение о санкциях. Согласно им российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в этой стране.

В суде задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.

Ранее у сына бывшего главы РЖД Якунина нашли особняк в Лондоне, в котором живут слуги.