Сына экс-главы РЖД задержали в Норвегии. Подробности

Посольство России в Норвегии получило в норвежской полиции подтверждение задержания, сообщает РИА Новости.

За консульской помощью он или его представители не обращались.

Якунину предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене. Дело в том, что после начала спецоперации норвежские законодатели приняли закон и положение о санкциях. Согласно им российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в этой стране.

У мужчины российское и британское гражданства.

О проживании

Мужчину арестовали 17 октября на севере страны, сообщает РБК. В суде, как пишет издание The Barents Observe, задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.

Лодка

Издание Boat International писало, что Андрею Якунину принадлежит 27,1-метровая парусная яхта Firebird.

Бизнес

Андрей Якунин в 2006 году основал компанию Venture Investments & Yield Management (VIYM). Это управление фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора.

Фонды VIYM также владеют долями в сети клиник «Семейный доктор» в Москве, производителе туалетной бумаги и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае.

Цифра

В 2020 году объем активов VIYM в России оценивался в $300 млн.

Ранее сына красноярского губернатора задержали по запросу США. Минюст США обвиняет Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег.

По версии американского ведомства, они использовали подставные компании и криптовалюту, чтобы наладить продажу нефти в Венесуэлы.