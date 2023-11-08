8 ноября
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Политика

Сын Кадырова за месяц получил пять орденов и должность

Адам Кадыров удостоился ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Вручение награды проходило 6 ноября.

Рамзан Кадыров во время обращения Владимира Путина 30.09.2022.
Рамзан Кадыров во время обращения Владимира Путина 30.09.2022.
Кадр из трансляции.

Это пятая награда сына главы Чеченской Республики за последний месяц.

Также Кадыров-младший получил карачаево-черкесские ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» I степени, татарстанский «Дуслык», звание Героя Чечни.

Несколько дней назад Адам получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, указывает Газета.Ru.

Орденоносцу 15 лет.

Напомним — сын Рамзана Кадырова стал Героем Чечни после того, как избил Журавеля за сожжение корана. После инцидента с избиением Ксения Собчак общалась с Кадыровым по видеосвязи и пыталась добиться объяснений у главы Чечни. Рамзан Кадыров ей заявил, что сыном он гордится и тот все правильно сделал.

Мама Никиты Журавеля никак не отреагировала на то, что ее сына жестоко избили.

Ранее о попытках устроить в Чечне погромы высказался Кадыров. Чеченские спецслужбы обратили внимание на провокационные призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий.

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