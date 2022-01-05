Ситуация накаляется: протестующие в Казахстане пытались напасть на администрации ряда городов

Участники протестных акций в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе попытались напасть на местные акиматы (администрации). Об этом сообщают « Известия », ссылаясь на пресс-служба МВД Республики.

«В городах Алма-Ата, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МВД Казахстана сообщили: полиция предприняла меры по пресечению нарушения общественного порядка.

До этого в ведомстве пояснили, что за нарушения правопорядка в ходе акций протестов задержаны более 200 человек. В ходе столкновений пострадали 95 сотрудников правоохранительных органов.

Досудебные расследования уже начаты в отношении 13-ти случаев применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов.

Напомним, 5 января на фоне протестных акций президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Республики. Кроме того, в Алматы и Мангистауской области был введен режим чрезвычайного положения, который будет действовать вплоть до 19 января.

Флаг Казахстана. ru.wikipedia.org.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером. Поводом послужило двукратное увеличение цен на газ.

«Известия» сообщают, что ожесточенные акции проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах.

В частности, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские автомобили и бросали в силовиков бутылки. Правоохранители начали разгонять протестующих в ответ на их действия. Их уже оттеснили с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.