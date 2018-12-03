Съемочную группу Первого канала заподозрили в шпионаже

Публикация британскими СМИ личных данных журналистов Первого канала возмутительна и ставит под угрозу безопасность российских граждан, говорится в заявлении дипмиссии России в Великобритании, сообщает ТАСС. Дело в том, что съемочную группу российского телеканала заподозрили в шпионаже.