Путин назвал Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины

Владимир Путин крайне резко высказался по поводу ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Президент назвал его «подонком» и предателем Родины, сообщает РИА Новости .

«Искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. <…> Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины», — сказал Путин.

Президент считает, что чем быстрее закончится информационная кампания вокруг Скрипалей, тем лучше.

«Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все», — резко заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что «возня между спецслужбами не вчера родилась». «Как известно, шпионаж и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Ну и что?» — добавил президент.

Дело Скрипалей

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Британская химическая лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить страну происхождения вещества из Солсбери.

Тем не менее Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

Впоследствии британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявили обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

Петров и Боширов выступили на телеканале RT и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне. Страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу.