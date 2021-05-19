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Политика

Скабеева рассказала про «атаку украинских гомосексуалистов» на Донбасс

Телеведущая Ольга Скабеева заявила в эфире, что на территорию Донбасса по распоряжению США выдвинулись «колонны украинских гомосексуалистов».

Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева.
скрин с трансляции "Россия 1"

Скабеева отметила, что американцы посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому провести гей-парад в Донбассе.

«Совет лично дал президент США Джо Байден. Байден посоветовал провести гомосексуальное шествие», — подчеркнула телеведущая в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в ход пошла «самая тяжелая артиллерия», которая должна ворваться на восток Украины.

«Без агентства США по международному развитию подобная гей-атака или гей-инициатива в Донбассе была бы невозможна. Теперь американцы дали зеленый свет, и в Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов», — добавила Скабеева.

Она подчеркнула, что неясным остается один момент — каким местом вперед пойдет колонна ЛГБТ-активистов.

Ранее раскрыли годовой доход российских телеведущих. Оказалось, что пара Ольга Скабеева и Евгений Попов получают примерно по 12,8 млн рублей — доходы 150 пенсионеров на двоих.

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