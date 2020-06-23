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Политика

Скандальный грузинский журналист вновь оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния в эфире телекомпании «Мтавари Архи» вновь оскорбительно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает «Коммерсант».

Георгий Габуния.
Георгий Габуния.
Facebook.

Оскорблениями Габуния разразился во время своей авторской программы Post Factum.

При этом он заявил, что считает себя «солдатом слова» и, находясь на поле битвы, использует доступное ему оружие.

На сей раз, обращаясь к российскому лидеру, журналист не использовал нецензурную брань, как это было 7 июля прошлого года.

Сам Габуния также вспомнил свое прошлое обращение к Путину и задался вопросом, было ли «оружие», которое он использовал в прошлом году, «чересчур тяжелым и грубым». Дискутируя сам с собой, телеведущий заявил: «А разве Путин жалел оружия для Грузии? Разве что не сбросил на нашу землю атомную бомбу».

В заключение он добавил, что верит в версию об организации его убийства главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Отметим, что в рамках этого дела в Грузии арестовали уроженца Ингушетии Васарбека Бокова. Однако ему вменяется в вину приобретение и хранение фальшивых документов, а не подготовку убийства журналиста.

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