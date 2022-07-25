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Политика

Сколько чиновников привлекли к ответственности за 2021−2022 годы, рассказали в алтайском СК

За 1,5 года в Алтайском крае возбудили уголовные дела в отношении 60 чиновников, рассказал «МК на Алтае» следователь по особо важным делам Дмитрий Болдаков.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

«За январь — июнь 2022 года мы направили в суд уголовные дела против 17 должностных лиц, а за 2021 год — в отношении 43 лиц», — отметил Болдаков.

Отмечается, что в одном из резонансных дел фигурирует экс-депутат АКЗС Николай Бушков. Он получил в аренду лесной участок для заготовки древесины в Тальменском районе и «решил вести незаконную рубку леса в объеме выше положенного». Однако вину бывший чиновник не признает.

«Громкая история, связанная с бывшим главой Октябрьского районе Барнаула Андреем Овсянниковым. Ему вменяют присвоение и растрату, а также крупное мошенничество. По всем фактам Овсянников признал вину», — добавил следователь.

Напомним, бывшего чиновника из администрации Барнаула признали виновным в получении взятки.

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