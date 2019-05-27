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27 мая 13°C

Сколько заработали главы районных администраций Барнаула

Наиболее состоятельным из глав районных администраций Барнаула по итогам 2018 года стал Михаил Звягинцев, глава Железнодорожного района. Это следует из данных о доходах, опубликованных на сайте мэрии.

Главы Ленинского, Октябрьского, Центрального и Индустриального районов: Максим Сабына, Вячеслав Новиков, Юрий Еремеев, Александр Рождественский.
Главы Ленинского, Октябрьского, Центрального и Индустриального районов: Максим Сабына, Вячеслав Новиков, Юрий Еремеев, Александр Рождественский.
Михаил Хаустов

Железнодорожный район

Михаил Звягинцев. Доход — 2,789 млн рублей.

В его собственности — ½ квартиры и машиноместо. Звягинцев ездит на Ford Focus.

Октябрьский район

Вячеслав Новиков. Доход — 2,138 млн рублей.

Новиков владеет квартирой, двумя машиноместами и кладовой, у него в пользовании — земельный участок. В его собственности — Volkswagen Touareg.

Индустриальный район

Сергей Татьянин. Доход — 1,682 млн рублей.

У него в собственности — квартира и автомобиль Toyota Spacio.

Сергей Татьянин, глава Индустриального района.
Сергей Татьянин, глава Индустриального района.
altapress.ru

Центральный район

Максим Сабына. Доход — 1,673 млн рублей.

Он владеет квартирой и автомобилем Toyota Camry.

Ленинский район

Александр Михалдыкин. Доход — 1,645 млн рублей.

В его собственности — квартира, дом и земельный участок (все — в общей совместной собственности). Михалдыкин ездит на Toyota Caldina.

Напомним, мэр Барнаул Сергей Дугин задекларировал доход в 3 млн рублей.

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