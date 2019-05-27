Сколько заработали главы районных администраций Барнаула

Железнодорожный район
Михаил Звягинцев. Доход — 2,789 млн рублей.
В его собственности — ½ квартиры и машиноместо. Звягинцев ездит на Ford Focus.
Октябрьский район
Вячеслав Новиков. Доход — 2,138 млн рублей.
Новиков владеет квартирой, двумя машиноместами и кладовой, у него в пользовании — земельный участок. В его собственности — Volkswagen Touareg.
Индустриальный район
Сергей Татьянин. Доход — 1,682 млн рублей.
У него в собственности — квартира и автомобиль Toyota Spacio.
Центральный район
Максим Сабына. Доход — 1,673 млн рублей.
Он владеет квартирой и автомобилем Toyota Camry.
Ленинский район
Александр Михалдыкин. Доход — 1,645 млн рублей.
В его собственности — квартира, дом и земельный участок (все — в общей совместной собственности). Михалдыкин ездит на Toyota Caldina.
Напомним, мэр Барнаул Сергей Дугин задекларировал доход в 3 млн рублей.