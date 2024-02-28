28 февраля
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Политика

Следственный комитет пообещал наказать звезд шоубиза, которые сбежали из страны

Если российские звезды захотят вернуться в Россию, то они будут отвечать по всей строгости закона.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

Это касается тех знаменитостей, которые критикуют ВС РФ, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

По его мнению, представители шоубиза поступают в угоду властям тех стран, куда эмигрировали. Глава СКР уверен — предателей нигде не любят.

Однако он не назвал никого конкретно.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера, который кинул своего сына в снег.

До этого блогер заявлял, что собирается снять самое популярное видео в запрещенной соцсети. Кадры с малышом уже собрали миллионы просмотров. И тысячи гневных комментариев.

Многие предполагают, что на видео не сын Лео, а кукла. Но это не подтвердили.

Сам блогер живет в США, в Лос-Анджелесе. А действие на видео происходило в Куршевеле.

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