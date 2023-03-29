Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма в парке Победы в Бийске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятных объектов в парке Победы в Бийске, сообщает следственный комитет Российской Федерации.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что на территории парка Победы в Бийске неизвестные повредили памятные объекты — пятиконечную красную звезду и часть боевой машины.

Сейчас региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по факту вандализма и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее испортившего стенды на Аллее памяти молодого человека отдали под суд в Барнауле.