Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма в парке Победы в Бийске

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад.
Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что на территории парка Победы в Бийске неизвестные повредили памятные объекты — пятиконечную красную звезду и часть боевой машины.
Сейчас региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по факту вандализма и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее испортившего стенды на Аллее памяти молодого человека отдали под суд в Барнауле.