29 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма в парке Победы в Бийске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятных объектов в парке Победы в Бийске, сообщает следственный комитет Российской Федерации.

Вандалы в бийском парке Победы.
Вандалы в бийском парке Победы.
"Бийский рабочий"

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что на территории парка Победы в Бийске неизвестные повредили памятные объекты — пятиконечную красную звезду и часть боевой машины.

Сейчас региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по факту вандализма и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее испортившего стенды на Аллее памяти молодого человека отдали под суд в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость