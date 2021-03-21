Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Следствие назвало размер взятки, в которой подозревают губернатора Белоезерцева

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подозревают в получении взятки в размере 31 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Иван Белозерцев.
Иван Белозерцев.
pnzreg.ru.

По данным правоохранительных органов, глава региона получил эти средства от руководителя фармацевтической компании «Биотэк», бывшего сенатора Бориса Шпигеля.

«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний „Биотэк“, и других лиц», — сказала представитель СКР.

Уточняется, что за взятки компания «Биотэк» получала конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на лекарства в регионе.

Сейчас Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость