Следствие назвало размер взятки, в которой подозревают губернатора Белоезерцева

По данным правоохранительных органов, глава региона получил эти средства от руководителя фармацевтической компании «Биотэк», бывшего сенатора Бориса Шпигеля.
«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний „Биотэк“, и других лиц», — сказала представитель СКР.
Уточняется, что за взятки компания «Биотэк» получала конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на лекарства в регионе.
Сейчас Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны.