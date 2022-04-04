«Смердить долго будет»: экс-депутат обрушилась на новосибирский театр из-за отмены концерта Анны Нетребко

Бывшая депутат Госдумы Вера Ганзя из Новосибирска раскритиковала в своем Telegram-канале отмену концерта оперной дивы Анны Нетребко, который должен был пройти в местном театре оперы и балета 2 июня.

Экс-депутат недоумевает, зачем учреждения культуры влезают в политику.

«Какое отношение Чайковский, Моцарт, Прокофьев, Россини, Верди и другие величайшие музыканты и композиторы имеют к разного рода военным операциям? Да никакого. Зачем тогда театры пачкаются о политику? Испачкавшись в дерьме, можно хоть вымыться. А когда вымажутся по уши в… политике, это гораздо хуже дерьма, потому что отмыться уже не получится никогда. Смердить долго будет», — написала она.

Ганзя пояснила, что политика — дело изменчивое, поэтому «сегодня одни наверху и топчут всех, а завтра уже их самих пинают».

Свою позицию экс-депутат резюмировала категорично: «Они все вместе взятые мизинца на руке одной только Анны Нетребко не стоят», пишет «Сиб.фм».

Напомним, концерт Анны Нетребко был отменен из-за ее позиции ситуации на Украине.

Ранее также стало известно, что Марат Башаров исполнит партию Царя в балете «Конек-Горбунок» на сцене Новосибирского театра оперы.

Многим зрителям не понравился этот выбор, они припомнили скандалы в личной жизни Башарова, когда его обвиняли в избиении жен. «Это лучшая антиреклама», — написали новосибирцы.