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Жизнь

Марат Башаров исполнит партию в балете на сцене Новосибирского театра оперы. Горожане недовольны

Известный артист Марат Башаров исполнит партию Царя в балете «Конек-Горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ). Зрители смогут увидеть его на премьерных показах 12, 13 и 14 мая.

Марат Башаров в сериале "Пьяная фирма"
Марат Башаров в сериале "Пьяная фирма"
Кинопоиск

Премьера масштабного балета «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина на Большой сцене НОВАТа состоится в День рождения театра.

«Рады сообщить, что в премьерных спектаклях примет участие Лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета. Марат Алимжанович — универсальный артист, и все, кто видел его работы в театре, кино и в других творческих проектах, отмечают его великолепный комедийный дар», — сообщили в пресс-службе театра.

Однако не все пользователи соцсетей оказались в восторге от выбора исполнителя роли Царя. Многие припомнили его скандалы в личной жизни, когда Башарова обвиняли в избиении жен.

«Это скорее антиреклама премьерному спектаклю», «Сдам билеты», «Какой стыд. Приглашать на премьеру семейного спектакля человека, который больше всего знаменит семейным насилием», — написали комментаторы.

Так, еще в 2019 году актера после слухов о насилии в отношении супруги лишили роли в одном из спектаклей.

Что известно о балете

Балет поставил бывший художественный руководитель театра, генерального директора МХАТ им. Горького Владимир Кехман — это его первая большая режиссерская работа.

Балет &quot;Конек-Горбунок&quot;
Балет «Конек-Горбунок»
vk.com/novat_nsk

Как отмечали в театре, в новом спектакле авторы предложили красочное сценическое решение, в котором фольклорные мотивы сочетаются с мультимедийными спецэффектами.

Новейшие театральные технологии позволят приблизить постановку к ожиданиям современного зрителя, воспитанного на фильмах в жанре славянского фэнтези, пишет ТАСС.

Ранее в Новосибирском театре оперы и балета выступил легендарный артист балета Николай Цискаридзе.

В комедийном спектакле «Тщетная предосторожность» он исполнил роль вдовы Симоны.

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