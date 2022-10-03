4 октября
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Политика

СМИ: Госдума одобрила законы о вхождении новых регионов в состав РФ

Госдума одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Данное решение было принято на внеочередном заседании Госдумы в понедельник.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес документы на рассмотрение депутатов.

Границы новых субъектов

Новые регионы сохранят свой прежний статус — ДНР и ЛНР останутся республиками, а Херсонская и Запорожская — областями.

Пределы республик останутся прежними. То есть теми, что «существовали на день их образования и принятия в РФ», уточняет ТАСС.

Жители субъектов будут признаны российскими гражданами. Если кто-то из них захочет отказаться от российского гражданства, то у него будет месяц на подачу заявления.

Переходный период

Данный период продлится до 1 января 2026 года.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также функционирование судебной системы РФ будут созданы до 1 июня 2023 года.

Ранее президент и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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