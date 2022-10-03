СМИ: Госдума одобрила законы о вхождении новых регионов в состав РФ

Данное решение было принято на внеочередном заседании Госдумы в понедельник.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес документы на рассмотрение депутатов.
Границы новых субъектов
Новые регионы сохранят свой прежний статус — ДНР и ЛНР останутся республиками, а Херсонская и Запорожская — областями.
Пределы республик останутся прежними. То есть теми, что «существовали на день их образования и принятия в РФ», уточняет ТАСС.
Жители субъектов будут признаны российскими гражданами. Если кто-то из них захочет отказаться от российского гражданства, то у него будет месяц на подачу заявления.
Переходный период
Данный период продлится до 1 января 2026 года.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также функционирование судебной системы РФ будут созданы до 1 июня 2023 года.
Ранее президент и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.