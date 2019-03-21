СМИ: Кремль прорабатывает сценарий, как оставить Путина у власти после 2024 года

Президентсткая администрация рассматривает различные варианты, позволяющие Путину оставаться у власти в России дольше 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

Один из таких сценариев, как сообщает РБК со ссылкой на американское издание, предполагает создать новое государство, объединив Российскую Федерацию с Белоруссией. Новую страну может возглавить Владимир Путин, что поможет обойти конституционное ограничение по президентским срокам.



По словам политолога и бывший сотрудника администрации президента Андрея Колядина, в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас происходит в Казахстане, где Назарбаев формально ушел с должности главы государства, но оставил за собой и своими приближенными и даже родственниками ключевые посты в государстве.