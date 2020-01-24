СМИ назвали актеров, которые могли быть агентами КГБ

Бывший подполковник КГБ Владимир Попов написал в книге «Заговор негодяев», что популярные в СССР актеры Георгий Жженов и Петр Вельяминов были тайными агентами КГБ, сообщает Znak.com со ссылкой на выдержки украинский ресурс « Гордон ».

«Полной неожиданностью, конечно же, было <…> наличие среди великих людей агентов КГБ с многолетним стажем сотрудничества. В их числе оказались всенародно любимые и почитаемые властью Георгий Жженов и Петр Вельяминов, завербованные в качестве агентов госбезопасности в период отбывания ими длительных сроков заключения в советских лагерях: Жженов по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, а молодой, только что окончивший среднюю школу Вельяминов, — по обвинению в подготовке и распространении листовок, призывающих к капитуляции перед немецко-фашистскими войсками, стоявшими зимой 1941 года под Москвой», — говорится в книге.

«Михаил Козаков оказался завербованным на патриотической основе», — утверждает автор.

Однако в достоверности этих сведений усомнился генерал КГБ в отставке Алексей Кондауров, сообщает «Эхо Москвы».

Псевдоним Путина

Ранее сообщалось, что у директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР был псевдоним «Наумов».

Слушатели Академии в целях соблюдения секретности носят вымышленные фамилии. Как правило, псевдоним начинается с той же буквы, что и настоящая фамилия слушателя. Так, под псевдонимом «Платов» в Краснознаменном институте в 1980-х годах учился президент РФ Владимир Путин.