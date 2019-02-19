СМИ: Прокуратура в Барнауле извинилась перед Мотузной за преследование

Адвокат привел текст обращения, подписанного заместителем прокурора Индустриального района Голиковым:
От имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением Вас к уголовной ответственности.
Прокуратура извинилась за необоснованное уголовное преследование по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) и экстремизме (часть 1 статьи 282 УК), пишет интернет-издание.
Напомним, что в начале января 2019 года следователи прекратили уголовное разбирательство в отношении 24-летней Марии Мотузной. Сама Мария в настоящее время покинула пределы Российской Федерации.