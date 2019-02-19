Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

СМИ: Прокуратура в Барнауле извинилась перед Мотузной за преследование

19 февраля адвокат Павел Чиков, глава международной правозащитной группы «Агора», рассказал, что прокуратура Индустриального района Барнаула извинилась перед Марией Мотузной за уголовное преследование. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на Telegram-канал Чикова.

Мария Мотузная в Вильнюсе.
Мария Мотузная в Вильнюсе.
instagram.com/motuznaya_m

Адвокат привел текст обращения, подписанного заместителем прокурора Индустриального района Голиковым:

От имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением Вас к уголовной ответственности.

Прокуратура извинилась за необоснованное уголовное преследование по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) и экстремизме (часть 1 статьи 282 УК), пишет интернет-издание.

Напомним, что в начале января 2019 года следователи прекратили уголовное разбирательство в отношении 24-летней Марии Мотузной. Сама Мария в настоящее время покинула пределы Российской Федерации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость