7 ноября
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Политика

СМИ: Путин напугал французского президента Макрона

Президент России Владимир Путин напугал президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на Daily Mail.

Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон.
kremlin.ru

Путин поделился мнением, что ядерное нападение на крупные города не нужно. Это напугало Макрона, сообщает британское издание.

Уточняется, что французский лидер был сильно встревожен.

«Это звучало как очень сильный намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив Киев нетронутым», — подчеркнул источник.

По его словам, президенты обсудили риск использования ядерного оружия.

«Путин хочет донести мысль, что все варианты находятся на столе, в соответствии с российской доктриной, касающейся ядерного оружия», — сказал собеседник.

Ранее Макрон дал согласие на вступление в НАТО еще двух стран.

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