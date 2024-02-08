СМИ сообщили новую дату оглашения послания Путина Федеральному собранию

Это состоится 27–28 февраля, сообщает РИА Новости.
СМИ ссылается на источник в губернаторском корпусе — он сообщил, что командировка главы одного из регионов запланирована на 27 февраля. Однако у другого губернатора назначена другая дата - 28-е.
Ранее стало известно, когда Путин огласит послание Федеральному собранию.
Преимущественно в качестве срока для выступления главы государства перед парламентом обсуждается конец февраля, однако дата может немного сдвинуться.
Оглашение послания планируется на период между 23 февраля и 8 марта.
Итоговое содержание документа пока неизвестно, указывает Lenta.ru.
Также Путин признался ветеранам, что сам бы с трудом выслушал свое послание. Глава государства сказал это в ходе общения с ветеранами боевых действий. По словам российского лидера, сказать легче, чем слушать два часа.
И добавил — правда на стороне России.
Самое важное - в нашем Telegram-канале