Стало известно, когда Путин огласит послание Федеральному собранию

Преимущественно в качестве срока для выступления главы государства перед парламентом обсуждается конец февраля, однако дата может немного сдвинуться.

Оглашение послания планируется на период между 23 февраля и 8 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Итоговое содержание документа пока неизвестно, указывает Lenta.ru.

Ранее Путин признался ветеранам, что сам бы с трудом выслушал свое послание. Глава государства сказал это в ходе общения с ветеранами боевых действий. По словам российского лидера, сказать легче, чем слушать два часа.

И добавил — правда на стороне России.

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