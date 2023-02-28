28 февраля
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Политика

Проведение президентских выборов находилось под вопросом. Подробности

Российский лидер Владимир Путин пока не объявлял о том, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишут «Известия».

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, говорить об участии Путина в выборах преждевременно.

Однако выборы главы государства состоятся в 2024 году. Во всяком случае, они должны состояться, о чем говорил в послании Федеральному собранию Путин.

Представитель Кремля отметил — в условиях спецоперации ставились под вопросом перспективы проведения региональных и муниципальных выборов, в том числе и президентских, указывает Газета.Ru.

Между тем в декабре 2022 года Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года.

Предварительные обсуждения на эту тему начались еще с лета, рассказали источники РБК. В частности, шла речь о том, что кампанию нужно планировать не за год, а заранее, уточняет один из собеседников.

На совещаниях, где так или иначе затрагивался вопрос президентских выборов, шла речь о возможной кампании действующего президента Владимира Путина, сообщили источники агентства.

При этом во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок.

Цифра

Расходы Центризбиркома в 2023 году на подготовку к выборам президента РФ составят более 37 млрд рублей.

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