СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию через полторы недели, пишет РБК. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на свои источники. Предполагается, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток для личной встречи с Владимиром Путиным.