СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына приехать в Россию

По данным Yonhap, Владимир Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26−27 апреля. Там российский лидер примет участие в форуме «Один пояс, один путь». Предполагается, что тогда же во Владивосток приедет Ким Чен Ын.
Источник агентства назвал встречу «весьма вероятной».
В начале апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона согласовывает детали встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, напоминает РИА Новости.
Недавно американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что в Северной Корее были обнаружены 13 тайных ракетных баз, они расположены в отдаленных горных районах.