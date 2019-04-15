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Политика

СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию через полторы недели, пишет РБК. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на свои источники. Предполагается, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток для личной встречи с Владимиром Путиным.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
juche-songun.ru

По данным Yonhap, Владимир Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26−27 апреля. Там российский лидер примет участие в форуме «Один пояс, один путь». Предполагается, что тогда же во Владивосток приедет Ким Чен Ын.

Источник агентства назвал встречу «весьма вероятной».

В начале апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона согласовывает детали встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, напоминает РИА Новости.

Недавно американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что в Северной Корее были обнаружены 13 тайных ракетных баз, они расположены в отдаленных горных районах.

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