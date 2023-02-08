СМИ: стало известно, куда мог пойти работать экс-мэр Бийска Студеникин

Экс-мэра Бийска Александра Студеникинка могут назначить на руководящую должность в одну из аптечных сетей. Об этом пишет « Банкфакс », ссылаясь на инсайдеров.

Бывший глава города может стать техническим директором в аптечной сети. По словам собеседников, она принадлежит предпринимателю Игорю Неведрову.

Утверждается, что Студеникин якобы сам проходил собеседование на пост. Это нетипично для политической практики.

В конце декабря сообщалось, что Студеникин уходит с должности мэра Бийска. Новый глава города — Виктор Щигрев.

Между тем замглавы города Евгений Пазиков также покинул свой пост.