8 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

СМИ: стало известно, куда мог пойти работать экс-мэр Бийска Студеникин

Экс-мэра Бийска Александра Студеникинка могут назначить на руководящую должность в одну из аптечных сетей. Об этом пишет «Банкфакс», ссылаясь на инсайдеров.

Александр Студеникин.
Александр Студеникин.
Пресс-служба мэрии Бийска.

Бывший глава города может стать техническим директором в аптечной сети. По словам собеседников, она принадлежит предпринимателю Игорю Неведрову.

Утверждается, что Студеникин якобы сам проходил собеседование на пост. Это нетипично для политической практики.

В конце декабря сообщалось, что Студеникин уходит с должности мэра Бийска. Новый глава города — Виктор Щигрев.

Между тем замглавы города Евгений Пазиков также покинул свой пост.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость