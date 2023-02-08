СМИ: стало известно, куда мог пойти работать экс-мэр Бийска Студеникин

Бывший глава города может стать техническим директором в аптечной сети. По словам собеседников, она принадлежит предпринимателю Игорю Неведрову.
Утверждается, что Студеникин якобы сам проходил собеседование на пост. Это нетипично для политической практики.
В конце декабря сообщалось, что Студеникин уходит с должности мэра Бийска. Новый глава города — Виктор Щигрев.
Между тем замглавы города Евгений Пазиков также покинул свой пост.
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