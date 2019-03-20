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Политика

СМИ: ушедший в отставку Назарбаев сохранит власть

Федеральные СМИ сообщают, что Нурсултан Назарбаев, 19 марта объявивший об отставке с поста президента Казахстана, тем не менее сохранит серьезные рычаги управления страной. Он оставил на собой пост главы Совета безопасности страны — органа, который после изменений законодательства сосредоточил в своих руках ключевые властные полномочия.

Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев.
akorda.kz

Так, профессор МГУ Андрей Манойло сообщил RT, что примерно год назад Совбез реформировали, ему передали ключевые полномочия.

Андрей Манойло,
профессор МГУ:

Теперь центр принятия решений — это не аппарат президента, и не парламент, а в первую очередь Совбез. Фактически Назарбаев сохранит всю власть в своих руках и только сменит кресло.

Манойло напомнил, что президент — должность выборная и уязвимая для критики, а на посту главы Совбеза можно находиться всю жизнь. По его мнению, скорее всего, Назарбаев не планирует отказываться от власти.

Политолог Аркадий Дубнов согласен с коллегой. В интервью «Ведомостям» он сказал, что Назарбаев, уходя с поста президента, не покидает пост национального лидера, остается при звании «елбасы», то есть лидера нации.

Аркадий Дубнов,
политолог:

А самое главное, он остается председателем Совета безопасности Казахстана, полномочия которого не так давно были законодательно закреплены настолько, что они превышают полномочия президента. Поэтому сравнение с Дэн Сяопином в Китае подходит. Назарбаев остается верховным демиургом, рефери, создателем и удержателем Казахстана. Он будет контролировать политический процесс в стране до тех пор, пока дееспособен и пока жив.

По мнению Дубнова, Назарбаев поступает мудро: он делает так, чтобы не допустить какой-либо обструкции, которая могла бы случиться, когда его не станет. Такой сценарий позволит сохранить интересы людей и курса Назарбаева.

Напомним, Нурсултану Назарбаеву сейчас 78 лет.

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