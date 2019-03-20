СМИ: ушедший в отставку Назарбаев сохранит власть

Федеральные СМИ сообщают, что Нурсултан Назарбаев, 19 марта объявивший об отставке с поста президента Казахстана, тем не менее сохранит серьезные рычаги управления страной. Он оставил на собой пост главы Совета безопасности страны — органа, который после изменений законодательства сосредоточил в своих руках ключевые властные полномочия.

Так, профессор МГУ Андрей Манойло сообщил RT, что примерно год назад Совбез реформировали, ему передали ключевые полномочия.

Андрей Манойло,

профессор МГУ:

Теперь центр принятия решений — это не аппарат президента, и не парламент, а в первую очередь Совбез. Фактически Назарбаев сохранит всю власть в своих руках и только сменит кресло.

Манойло напомнил, что президент — должность выборная и уязвимая для критики, а на посту главы Совбеза можно находиться всю жизнь. По его мнению, скорее всего, Назарбаев не планирует отказываться от власти.

Политолог Аркадий Дубнов согласен с коллегой. В интервью «Ведомостям» он сказал, что Назарбаев, уходя с поста президента, не покидает пост национального лидера, остается при звании «елбасы», то есть лидера нации.

Аркадий Дубнов,

политолог:

А самое главное, он остается председателем Совета безопасности Казахстана, полномочия которого не так давно были законодательно закреплены настолько, что они превышают полномочия президента. Поэтому сравнение с Дэн Сяопином в Китае подходит. Назарбаев остается верховным демиургом, рефери, создателем и удержателем Казахстана. Он будет контролировать политический процесс в стране до тех пор, пока дееспособен и пока жив.

По мнению Дубнова, Назарбаев поступает мудро: он делает так, чтобы не допустить какой-либо обструкции, которая могла бы случиться, когда его не станет. Такой сценарий позволит сохранить интересы людей и курса Назарбаева.

Напомним, Нурсултану Назарбаеву сейчас 78 лет.