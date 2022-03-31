СМИ: Япония назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными»

Япония вернула в «Синюю книгу по дипломатии» фразу о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией».

Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

«Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией», — говорится в сообщении агентства.

В 2021 году в «Синей книге» формулировка возвращена в разделе про так называемые «северные территории» — так Япония именует южные острова Курильской гряды.

«Синяя книга по дипломатии» — это ежегодный доклад Японии о взаимоотношениях с другими странами.

Ранее МИД РФ заявил об ответных мерах на решения правительства Японии. Россия отказывается от ведения с недружественной страной переговоров по мирному договору.