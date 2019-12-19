Снегурочка в полупрозрачном платье пришла на пресс-конференцию Путина

Отмечается, что Снегурочка хочет позвать Путина на интервью.
Снегурочка пришла на пресс-конференцию Путина, хочет позвать его на интервью pic.twitter.com/UKsWnW9ftg— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 декабря 2019 г.
В руках девушка держит табличку с названием новостного агрегатора «Медиаметрикс».
На бумаге также красуется «Герой будущего времени» — название передачи в формате интервью. Но, судя по всему, это адресовано и президенту.
Сама Снегурочка является руководителем спортивного отдела в журнале «Союз национальностей».