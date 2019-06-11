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Политика

Собчак рассказала, чем закончится дело журналиста «Медузы»

Журналистка Ксения Собчак заявила, что знает, чем закончится дело арестованного спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

«Голунова действительно будут отпускать. <…> В ситуации разобрались. <…> Если кто и должен нести наказание, то руководство МВД, кто по беспределу пытался тупо посадить человека ни за что», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Авторы telegram-канала «Ракова позвонит» <назван в честь Анастасии Раковой, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы 2013—2018> заявили, что «наверху» ситуация с Голуновым воспринята как диверсия.

«Виноватыми сделают местное руководство МВД и тех, на кого Голунов покажет пальцем. <…> Петра Бирюкова <вице-мэр Москвы, герой расследования Голунова> проверяют на причастность к заказу, только на нем не остановятся», — сообщает «Ракова позвонит» и отмечает, что людей, из-за которых журналиста «возвеличили до человека № 1» в России, ждет наказание.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунов находится под домашним арестом.

Впоследствии эксперты не обнаружили следов наркотиков в биоматериале журналиста Голунова.

На пакетиках с наркотиками, которые изъяли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Однако, как отметил адвокат помещенного под домашний арест журналиста, отпечатков пальцев Голунова на них нет, пишет ura.ru.

В Кремле заявили, что следят за процессом.

Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.

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