Собчак рассказала, чем закончится дело журналиста «Медузы»

«Голунова действительно будут отпускать. <…> В ситуации разобрались. <…> Если кто и должен нести наказание, то руководство МВД, кто по беспределу пытался тупо посадить человека ни за что», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Авторы telegram-канала «Ракова позвонит» <назван в честь Анастасии Раковой, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы 2013—2018> заявили, что «наверху» ситуация с Голуновым воспринята как диверсия.

«Виноватыми сделают местное руководство МВД и тех, на кого Голунов покажет пальцем. <…> Петра Бирюкова <вице-мэр Москвы, герой расследования Голунова> проверяют на причастность к заказу, только на нем не остановятся», — сообщает «Ракова позвонит» и отмечает, что людей, из-за которых журналиста «возвеличили до человека № 1» в России, ждет наказание.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунов находится под домашним арестом.

Впоследствии эксперты не обнаружили следов наркотиков в биоматериале журналиста Голунова.

На пакетиках с наркотиками, которые изъяли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Однако, как отметил адвокат помещенного под домашний арест журналиста, отпечатков пальцев Голунова на них нет, пишет ura.ru.

В Кремле заявили, что следят за процессом.

Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.