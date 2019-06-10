Эксперты не обнаружили следов наркотиков в биоматериале журналиста Голунова

В биологическом материале журналиста «Медузы» Ивана Голунова не обнаружили следов наркотических веществ, заявил в передаче «Вести недели с Дмитрием Киселевым» главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Исследования проводили в химико-токсикологической лаборатории.

Как рассказал эксперт, для установления факта употребления наркотиков применяются две системы оценки: клиническая оценка и лабораторные исследования, состоящие из двух этапов. На первом этапе проводятся экспресс-тесты, и если они «что-то выявляют», то после этого материалы передают в химико-токсикологическую лабораторию, где исследования проводятся, по словам Брюна, «на больших аппаратах».

Эксперт подчеркнул, что результаты такого анализа имеют юридическую силу, пишет «Росбалт».

Бумажные версии ведущих деловых газет России РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» выйдут 10 июня с единой первой полосой, посвященной делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Газеты опубликовали совместное заявление, в котором потребовали проверки действий сотрудников МВД и публикации в СМИ результатов этой проверки.

В заявлении говорится, что сотрудники редакций не считают представленные следствием доказательства виновности журналиста убедительными и выражают сомнение в соблюдении законодательства при проведении следственных действий.

Полиция задержала журналиста Ивана Голунова в Москве 6 июня, якобы обнаружив у него свертки с наркотиками. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ. Голунова по решению суда отправили на два месяца под домашний арест.