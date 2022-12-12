12 декабря
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Политика

Собчак рассказала об особенностях Израиля, которые ее раздражают

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что в Израиле ее раздражает множество праздников и дополнительных выходных.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

По словам телеведущей, она часто ездит в Израиль в командировки, и добавила, что в этой стране живут многие ее друзья, пишет Lenta.ru.

Эту особенность страны она назвала, беседуя с эмигрировавшим в Израиль комиком Михаилом Шацем (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента).

Видео опубликовано на YouTube.

Между тем мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие у телеведущей израильского гражданства.

Ранее Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым.

Она попросила прощения за то, что действия ее коллег — ее директора Кирилл Суханов, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева — нанесли вред Чемезову. Также она приезжала уладить конфликт в офис «Ростех».

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