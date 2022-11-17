Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым

Журналистка Ксения Собчак 17 ноября в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Журналистка попросила прощения за то, что действия ее коллег — ее директора Кирилл Суханов, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева — нанесли вред Чемезову.

«Мои коллеги, молодые ребята <…> стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем», — заявила Собчак.

Журналистка также понадеялась, что «правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение».

Ранее Ксения Собчак приехала уладить конфликт в офис «Ростех».