17 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым

Журналистка Ксения Собчак 17 ноября в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Скриншот из видео "Осторожно:новости"

Журналистка попросила прощения за то, что действия ее коллег — ее директора Кирилл Суханов, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева — нанесли вред Чемезову.

«Мои коллеги, молодые ребята <…> стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем», — заявила Собчак.

Журналистка также понадеялась, что «правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение».

Ранее Ксения Собчак приехала уладить конфликт в офис «Ростех».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость