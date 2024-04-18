Собранных с жителей Алтайского края денег на капремонт не хватает и после повышений. Проблема давно стала общегосударственной

В Алтайском крае за последний год уже дважды повышали взносы на капремонт многоквартирных домов. Однако этих денег по-прежнему недостаточно, чтобы покрыть почти 70%-й разрыв между прогнозируемыми сборами и суммой, необходимой чтобы выполнить план капремонтов до 2043 года.

Обязательный взнос

В квитанции об оплате коммунальных услуг, которую получают жители многоквартирных домов, есть строка «Капитальный ремонт». Это обязательный взнос на ремонт крыш, лифтов, подъездов, подвалов и прочих мест и оборудования общего пользования.

Тарифы по этой графе сегодня такие: для монолитных, блочных и панельных домов до четырех этаже – 11,32 рублей за кв. м в месяц. Для стандартных домов от пяти этажей и выше – 10,18 рублей. Для деревянных домов и домов смешанной конструкции малой этажности – 12,49 рублей. Последнее повышение произошло в январе 2024 года, до этого – в 2023-м.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Начисляться деньги могут по выбору собственников: либо в фонд регионального оператора, либо на спецсчет. В первом случае регоператор будет сам заключать контракты с подрядчиками и отвечать за качество, сроки и гарантии работ. Во втором все это ляжет на плечи жильцов.

В любом случае, весь капитальный ремонт практически полностью проходит за счет средств собственников.

Не за один раз

Вообще в крае работает 30-летняя программа капремонта на 2014-2043 годы, которая разбита на трехлетние периоды, чтобы было удобнее ее корректировать. В нее включены более 8,5 тыс. многоквартирных домов, из которых почти 7 тыс. формируют фонд у регоператора. Соответственно, более 1,3 тыс. домов занимаются капремонтом своими силами. Еще 241 дом построен менее пяти лет назад, их жильцы еще не оплачивают взносы.

В каждый из этих домов подрядчики до 2043 года придут с ремонтом не один раз, объясняет министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. В один заход починят крышу, в другой – заменят лифты и так далее.

Деньги. Источник: Freepik, автор ededchechine.

Всего с 2014 по 2023 капремонт затронул 3 454 многоквартирных дома на сумму более 10 млрд рублей. В 2 255 из них постарался регоператор. В порядок привели 2 466 крыш, 578 внутридомовых инженерных систем и 680 фасадов, а также заменили 966 лифтов. Условия проживания улучшились у 566 тыс. человек. Средняя стоимость ремонта регоператором превышает 5 млн рублей, собственниками – около 1 млн рублей.

В 2024 году изначально планировали провести капремонт в 315 домах на сумму более 2 млрд рублей. Но после актуализации программы некоторые виды работ (в частности, замену лифтов) перенесли на более ранний срок – с этапа 2026-2028 годов. В итоге в этом году отремонтируют 399 дома за более чем 3 млрд рублей.

Деньги возьмут из накопленных процентов на остаток средств на счете регоператора, а также воспользуются рассрочкой.

Не хватает двух третей

Несмотря на высокий процент собираемости платежей (98,3%), основная проблема реализации программы капремонта – недостаток средств фонда, говорит Иван Гилев.

Общая прогнозная стоимость ремонтов до 2043 года оценивается примерно на 180 млрд рублей. А прогнозируемая сумма начислений – не более 58 млрд рублей в сегодняшних ценах, что составляет примерно 32% от плановой суммы.

При этом задолженность по уплате взносов на капремонт в начале 2024-го составила 843 млн рублей. Из них 545 накопились с 2014 года. Стоит добавить, что эта графа не субсидируется государством. То есть даже если собственнику компенсируются расходы на коммуналку, капремонт сюда не входит.

«В итоге нам нужно увеличить финансирование практически в три раза. Сделать это можно либо за счет бюджетных средств, либо путем опережающего инфляцию повышения взноса», — отметил министр.

Кошелек, деньги, сбережения. СС0

Он добавил, что собственники готовы платить больше, если ремонт нужен им срочно. Сегодня, по его словам, 372 дома платят увеличенные взносы: от 12 до 34 рублей за кв. м.

Впрочем, пока ни один из двух методов не работает. Поддержки из бюджетов толком нет: федерация за 10 лет выделила суммарно около 190 млн, что неспособно покрыть даже расходы на один год. Край давал 100 млн, но больше денег нет.

Тарифы же за последний год повышали уже дважды – оба раза на 14%, чтобы хотя бы приблизиться к другим сибирским регионам. Выходит это с трудом: Гилев признался, что по сборам на капремонт Алтайский край все еще находится на догоняющих позициях. Хотя в 2024 году планируют собрать на 200 млн рублей больше, чем в 2023-м: 1,8 млрд против 1,6.

Проблема эта беспокоит не только Алтайский край, но и все субъекты России, даже обеспеченные, такие как Москва. Еще три года назад регионы твердили правительству РФ, что никто из них не способен за счет сборов граждан и даже местных бюджетов выполнить 30-летний план капремонтов. Без федеральных денег не справиться. Но пока в правительстве по этому поводу глухо.

Заем. Деньги. Оплата. unsplash.com

Долг перед жителями

Губернатора Виктора Томенко в отчете министра больше заинтересовал долг перед жителями.

«Если мы собираем в три раза меньше положенных средств, значит, и ремонтных работ прошло в три раза меньше?» — поинтересовался он.

Гилев согласился, отметив, что за 10 лет было выполнено только 20% ремонтов, хотя, утверждает он, в эту часть вошли наиболее важные и первостепенные задачи. Починка крыш, например, идет даже с опережением. Но многое действительно отодвинули на более поздние сроки – в том числе с согласия собственников.

Иван Гилев. Круглый стол по малоэтажному строительству. Анна Зайкова

Губернатор остался не совсем доволен этим фактом.

«Такими темпами мы придем к полному провалу программы. Дотянем до того, что все отложенные дома станут аварийными. Да, мы не одни такие в стране, но поэтому и нужно выносить этот вопрос на федеральный уровень. Как-то сигналить. Когда люди спросят, как мы решаем проблему, что мы им ответим? Надо начинать обсуждать вопрос плотнее», — высказался Виктор Томенко.

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