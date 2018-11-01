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Политика
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Собравшийся прожить на 3500 рублей депутат рассказал, как ему тяжело

Саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко из-за спора с чиновницей решил провести эксперимент — прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Теперь он рассказывает, что из-за минимального выбора продуктов, которые он может себе позволить, делают его меню уныло однообразным, пишет РИА Новости.

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко.
Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко.
Facebook.

Экспериментировать с собой Бондаренко начал 24 октября. На этот шаг его толкнул спор с работавшей в то время министром труда Саратовской области Натальей Соколовой. Чиновница заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково». Это высказывание появилось в сети и вызвала бурю негодования. После скандала Соколовой пришлось уволиться.

Но Николай Бондаренко, несмотря на отставку своей оппонентки, все-таки начал эксперимент.

Чем питается депутат

В начале этой акции депутат сообщил, что в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко.

Теперь он говорит, что «рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться, меню примерно то же».

31 октября Бондаренко сделал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей.

Николай Бондаренко,
депутат Саратовской областной думы:

Это практически те же продукты за малым изменением. Я купил чуть меньше хлеба и купил меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств.

Также коммунист сообщил, что решил купить меньше картофеля и других продуктов, «чтобы взять немного больше курицы».

Николай Бондаренко,
депутат Саратовской областной думы:

Я сделал выводы из первой недели и понял, что надо значительно больше покупать моркови и лука, потому что они закончились у меня достаточно быстро, в первую очередь кончились. И я побольше купил курицы, потому что очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше.

По его словам, в этот раз ему удалось уложиться в бюджет недели, а неделей ранее ему пришлось потратить на 15 рублей больше выделенной суммы. «В этот раз я уложился. Ну уже опыт, я все прикинул заранее», — сказал Бондаренко.



РИА Новости ria.ru/society/20181101/1531904398.html

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