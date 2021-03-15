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Политика

Соловьев порассуждал о падающем карандаше Путина

Телеведущий Владимир Соловьев восхитился реакцией президента РФ Владимира Путина, который поймал карандаш, едва не упавший со стола.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia.tv

Видеокадры с Путиным, который ловит карандаш, показали в эфире программы Соловьева на телеканале «Россия 1».

Соловьев отметил, что президент «карандаш поймал ловко», пишет «Росбалт».

«Реакция прекрасная, видно, президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят», — заметил он.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать.

«Все смеялись, когда президент Туркмении гриф от штанги над головой поднимал и ему аплодировали. Оказывается, это было не так уж смешно: тут вот Путин ловит катящийся карандаш и пропагандисты визжат от восторга», — комментируют сюжет в соцсетях.

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