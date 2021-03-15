Соловьев порассуждал о падающем карандаше Путина

Видеокадры с Путиным, который ловит карандаш, показали в эфире программы Соловьева на телеканале «Россия 1».
Соловьев отметил, что президент «карандаш поймал ловко», пишет «Росбалт».
«Реакция прекрасная, видно, президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят», — заметил он.
Реакция соцсетей не заставила себя ждать.
«Все смеялись, когда президент Туркмении гриф от штанги над головой поднимал и ему аплодировали. Оказывается, это было не так уж смешно: тут вот Путин ловит катящийся карандаш и пропагандисты визжат от восторга», — комментируют сюжет в соцсетях.