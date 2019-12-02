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2 декабря -13°C

Соловьев и Познер отреагировали на обещание Путина навести порядок на российском ТВ

Телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер высказались о том, как должно измениться российское телевидение. На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике после жалоб общественников на федеральные каналы Путин пообещал навести порядок на ТВ, сообщает «Царьград».

На экране монитора - Владимир Путин.
На экране монитора - Владимир Путин.
kremlin.ru

По мнению Владимира Познера, российское телевидение не должно подчиняться правительству.

Ахинея

«Надо, прежде всего, чтобы власть вообще не вмешивалось в телевидение. И чтобы телевидение не управлялось властью. Все федеральные каналы управляются Кремлем. Это главный недостаток, именно поэтому там столько ахинеи», — заявил Познер.

Ярмарки форматов

Владимир Соловьев считает, что российское телевидение и так меняется каждый день.

«Каждый день на телевидении — это новая страница. Каждый раз в каждой программе ты что-то меняешь. А если речь идет о форматах, то и новые форматы каждый год появляются. Проводятся целые телевизионные ярмарки форматов со всего мира», — сказал телеведущий.

Соловьев полагает, что телевидение — одно из самых динамичных «направлений человеческой деятельности», пишет ura.ru.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia. tv

Опрос

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

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