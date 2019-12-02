Соловьев и Познер отреагировали на обещание Путина навести порядок на российском ТВ

Телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер высказались о том, как должно измениться российское телевидение. На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике после жалоб общественников на федеральные каналы Путин пообещал навести порядок на ТВ, сообщает « Царьград ».

По мнению Владимира Познера, российское телевидение не должно подчиняться правительству.

Ахинея

«Надо, прежде всего, чтобы власть вообще не вмешивалось в телевидение. И чтобы телевидение не управлялось властью. Все федеральные каналы управляются Кремлем. Это главный недостаток, именно поэтому там столько ахинеи», — заявил Познер.

Ярмарки форматов

Владимир Соловьев считает, что российское телевидение и так меняется каждый день.

«Каждый день на телевидении — это новая страница. Каждый раз в каждой программе ты что-то меняешь. А если речь идет о форматах, то и новые форматы каждый год появляются. Проводятся целые телевизионные ярмарки форматов со всего мира», — сказал телеведущий.

Соловьев полагает, что телевидение — одно из самых динамичных «направлений человеческой деятельности», пишет ura.ru.

Владимир Соловьев. Скриншот видео russia. tv

Опрос

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).