Соловьев назвал священника идиотом за петицию против телеведущего

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.

«Что вы тратите свое время на идиотов? Не переживайте. Во-первых, что значит „петиция“? <…> Если я буду обсуждать всех душевнобольных, пишущих глупости…», — высказал свое мнение Соловьев в беседе с журналистом «Комсомольской правды».

Он также пошутил, что не боится потерять кресло ведущего передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», потому что «работает стоя», пишет ura.ru.

Ранее священник, ведущий оппозиционного русскоязычного YouTube-канала, эмигрант из России отец Сергий создал русскоязычную петицию с обращением к Роскомнадзору, Следственному комитету и директору ВГТРК.

В ней он требует запретить Соловьеву вести политические ток-шоу и радиоэфиры, так как телеведущий однобоко и манипулятивно разбирает темы, разносит в обществе «дух розни и вражды», а также использует в речи оскорбления, брань и переходит на личности.

В беседе с «Национальной службой новостей» телеведущий заявил, что не припоминает в законодательстве нормы, согласно которой людей «увольняют по петиции».

Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев. kremlin.ru

Также на сайте Change.org появилась петиция с обращением к муниципалитету итальянской провинции Комо. Ее автор — отец Сергий — призывает не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Он требует внести имя Соловьева в «список Магнитского» и запретить въезд в страны Европы и в США.

Список Магнитского

Список Магнитского — документ, принятый правительством США. В нем указаны российские чиновники и силовики, которые предположительно причастны к гибели в СИЗО аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Фигурантам списка запрещен въезд в США за нарушение прав человека. Финансы этих людей на территории страны также замораживаются.

Авторитеты

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Телеведущий Владимир Соловьев. kremlin.ru

В ходе опроса респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1» — 23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1» — 11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ — 6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал» — 6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1» — 6%).