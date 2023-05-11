Соловьев назвал тварью награжденную орденами "За заслуги перед Отечеством"

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился приезду певицы Аллы Пугачевой из Израиля в Россию, пишет «МК".

Он недоволен , что что певицу пустили назад, а многие ее тепло приветствовали.

И предложил показать по телевидению настоящих людей, "а не эту тварь".

Алла Пугачева прилетела на похороны друга - кутюрье Валентина Юдашкина.

15 апреля Алле Борисовне исполнилось 74 года. Свой праздник она отметила в Израиле, куда вместе с детьми и мужем уехала в 2022.

Соловьев обрушился на Пугачеву вскоре после начала спецоперации, напоминает Lenta.ru.

Между тем Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.