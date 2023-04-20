Появились мнения, что Пугачева может развестись с иноагентом Галкиным*

Актриса Яна Поплавская предположила, что в скором времени лауреат Государственной премии Алла Пугачева отречется от своего мужа.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Во всяком случае, Поплавская считает, что такой сценарий развития событий вполне возможен, пишет tsargrad.tv.

По мнению актрисы, звездные супруги стали совершенно разными людьми, что Примадонна не разделяет ненависти мужа к России и даже глубоко осуждает.

Также стало известно, что Пугачева может выступить в России за один миллион евро. Напомним, 15 апреля Алле Борисовне исполнилось 74 года. Свой праздник она отметила в Израиле, куда вместе с детьми и мужем уехала в 2022.

Кроме того, Пугачева избавилась от всей недвижимости в России, в том числе и от замка в деревне Грязь. Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.

Ранее Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своем американском гражданстве.

Между тем российскую певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ.

Общественники направили соответствующее письмо в Следственный комитет.

Их не устраивает то, что певица живет в США, не высказалась однозначно о спецоперации России на Украине и во время мобилизации помогла сыну получить ПМЖ в США. Общественники попросили конфисковать квартиру Орбакайте в центре Москвы, которую ее мать — Алла Пугачева — переписала на дочь.

Между тем в феврале 2002 года Кристина Орбакайте получила литовский паспорт. В этом же году Орбакайте снова признали самой распродаваемой певицей России на The World Music Awards.

Ее дедушка и бабушка до 15 июня 1940 года были гражданами Литвы.