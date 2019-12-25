Соловьев похвалил Путина за «свинью и сволочь» в адрес бывшего посла Польши

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина в адрес посла Польши в нацисткой Германии Юзефа Липского, который в 1930-е годы поддержал геноцид евреев.

Напомним, ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

«Спасибо Путину за эти слова», — написал Соловьев, процитировав президента.

Липский был послом Польши в Германии в период с 1934 по 1939 годы. В 1938 году он одобрил идею Адольфа Гитлера выслать евреев, проживавших в Польше, в Африку «на вымирание и уничтожение».

В 1951 году дипломат переехал в США, где представлял польское правительство в изгнании. В 1958 году умер в Вашингтоне.