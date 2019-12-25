Президент Путин назвал экс-посла Польши сволочью и свиньей

«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение. На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину Беку): „Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве“. Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — цитирует слова Путина Газета.ru.