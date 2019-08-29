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29 августа
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Политика

Соловьев рассказал, почему в его программах обсуждают Украину, а не российские проблемы

Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

«Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции», — сообщил журналист telegram-каналу «Подъем», который ведут бывшие подчиненные Сергея Доренко по радиостанции «Говорит Москва».

Соловьев уточнил, что в прошлом году при обсуждении пенсионного возраста он умышленно посвящал большое количество эфиров данной теме, однако рейтинги этих программ были крайне низкими, пишет ura.ru.

«Хочу напомнить, что ещё Достоевский писал об особенности русского характера, о его вовлеченности в мировые события. Наш человек, в отличие от американского, гораздо больше экстраверт, чем интроверт, в политическом плане. Всегда традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри», — подчеркнул телеведущий.

Опрос

По данным «Левада-центра», журналист Владимир Соловьев с большим отрывом возглавил рейтинг телеведущих, которым сильнее всего доверяют россияне.

В ходе опроса респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

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