Соловьев сравнил президента Украины с завхозом

Журналист и телеведущий госканала Владимир Соловьев прокомментировал в своем микроблоге разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Причем, Зеленского «правдоруб» сравнил с завхозом.

«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», — прокомментировал таким образом Соловьев просьбу украинского лидера «вернуть» вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Ранее главы государств провели телефонный разговор, обсудив, в числе прочего, передачу Украине катеров, а также газовый вопрос, сообщает .

Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Информационное оружие

Ранее журналист Дмитрий Гордон назвал телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева «информационным оружием» российских властей. По мнению Гордона, российские журналисты «возглавляют информационный спецназ».

Дмитрий Киселев. www.youtube.com

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).