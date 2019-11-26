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Политика

Соловьев сравнил президента Украины с завхозом

Журналист и телеведущий госканала Владимир Соловьев прокомментировал в своем микроблоге разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Причем, Зеленского «правдоруб» сравнил с завхозом.

«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», — прокомментировал таким образом Соловьев просьбу украинского лидера «вернуть» вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Ранее главы государств провели телефонный разговор, обсудив, в числе прочего, передачу Украине катеров, а также газовый вопрос, сообщает РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Информационное оружие

Ранее журналист Дмитрий Гордон назвал телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева «информационным оружием» российских властей. По мнению Гордона, российские журналисты «возглавляют информационный спецназ».

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев.
www.youtube.com

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

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