Соловьев заплакал в эфире после слов Симоньян о Донбассе

Российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержал эмоций в прямом эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

После слов главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян о Донбассе у ведущего накатились на глаза слезы.

Симоньян объявила, что хотела бы прочитать «самое душераздирающее стихотворение про войну», которое ей известно. Его автором является Роберт Рождественский.

«Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?» — прозвучала одна из строчек, цитируемого журналисткой стихотворения.

Затем Симоньян добавила — если одну такую девочку всем конфликтующим сторонам показать, вопрос в Донбассе будет закрыт, пишет Lenta.ru.

После ее слов в эфире показали Соловьева — у телеведущего покраснели глаза и накатились слезы.

«Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведет», — сказал Соловьев после речи Симоньян о геноциде русских в Донбассе.

Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

Между тем многие российские регионы готовы принять беженцев с Донбасса. Алтайский край — в их числе.