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Политика

Соловьев заявил, что против России ведется война и попросил Путина быть более жестким с «врагами»

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что президент РФ Владимир Путин недостаточно жестко ведет себя с представителями внесистемной оппозиции и теми, кто их поддерживает.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Россия «гораздо либеральнее» США и Германии, считает телеведущий.

«Для меня Путин недостаточно жесток. <…> Мы ведем себя гораздо либеральнее, чем Америка и Германия», — сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что против России «ведется война», пишет ura.ru.

«Мы делаем вид, что в нашей стране иностранным структурам можно впрямую работать с нашими отдельными „спикерами“, представителями общества, натравляя их на то, что им не нравится», — заявил телеведущий.

По его словам, на этой «войне» Россия «по-прежнему находится в положении», когда не знает, «какова ее идеология».

Ранее сообщалось, что в «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала RT компанией «Крибрум» попал и телеведущий Владимир Соловьев — из-за высказывания о том, что дом в Италии позволяет ему и его семье экономить на отелях.

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