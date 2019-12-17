Соловьев жестко ответил украинскому журналисту на обещание отнять у России Курилы и Крым

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на обещание отобрать в будущем у России и Крым, и Курилы.

Ведущий показал отрывок видео на канале Гордона, где украинский журналист в ответ на комментарий одного из пользователей заявил, что, мол, Москва «забрала у Киева то, что плохо лежало».

«Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем всё, что принадлежит нам по праву», — заявил Гордон.

Также украинский журналист добавил, что у России «отнимут Курильские острова, Калининградскую область и много ещё чего другого».

В ответ на это Соловьев назвал Гордона нацистом, русофобом, который «встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии», пишет News.ru.

Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию, — заключил российский журналист.

В своём Instagram Соловьев дополнительно отметил, что Гордон «не учит историю» и тем более в ней «ничего не понимает».

Опрос

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).