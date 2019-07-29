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29 июля
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Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» тех, кто хочет отменить День Победы

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» блогер Максим Бужанский сообщил, что не поддержит фракцию, если она решит отменить День Победы, пишут «Известия».

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
Юрий Сушков

«Я проголосую против и спрошу: „Что ж вы за дебилы?“ Пусть не празднуют, горюют», — заявил Бужанский корреспондентам «Страна.ua».

Депутат также оценил идею оставить в официальном календаре только День памяти и примирения, которые отмечают 8 мая. «А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос», — сказал Бужанский.

По его словам, примиряться с современными жителями Германии нет необходимости, потому что с ними украинцы и так живут в мире. «Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться», — заявил блогер.

Напомним, до 2015 года на Украине 9 мая официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, но в апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов». Теперь в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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