Составлен рейтинг популярности жен российских губернаторов в Instagram. Какое место заняла Татьяна Томенко?

Информационно-политический ресурс «Актуальные комментарии» составил необычный рейтинг популярности верных спутниц российских губернаторов в Instagram. Первая леди Алтайского края Татьяна Томенко в него не попала, так как у нее нет собственной странички в популярной соцсети.

Первую строчку рейтинга заняла Медни Кадырова, у которой уже 1,1 млн подписчиков в инсте. Она публикует посты о событиях в регионе, семье, детях, воспитании подростков и т.д.

Супруга главы Башкортостава Каринэ Хабирова набрала 83 тыс. подписчиков в Instagram. Помимо традиционной тематики она также делает посты о собственных образовательных тренингах.

На третьем месте первая леди Кемеровской области Анна Цивилева — 33 тыс. подписчиков. Она сообщает о благотворительных и социальных проектах, событиях на Кузбассе и другие новости.

Отметим, что Анна Цивилева оказалась единственной представительницей Сибири в данном рейтинге.

Напомним, что на днях губернатор края Виктор Томенко в честь своего 50-летия дал единственное интервью лояльному изданию «Толк». В беседе с журналистом Томенко критично высказался о социальных сетях и их влиянии на общество.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В жизни мы наблюдаем самые разнообразные процессы, но соцсети — довольно искаженное зеркало происходящего. Неужели вы свои личные планы, суждения, позиции, пути решения своих проблем будете основывать на том, что прочитаете в соцсетях? Неужели вы не увидели до сих пор, что в тех же телеграм-каналах 90 процентов информации — заведомая ложь или попытка манипулировать вашим настроением и сознанием? А если заметили, то разве будете хоть сколько-нибудь серьезные решения принимать, основываясь на этой информации? Я, если честно, анонимные телеграм-каналы вообще не читаю. И в соцсетях я из всего потока с большим трудом, буквально выцепляю какие-то зерна содержания, суть, поскольку она тоже запутана во всякой шелухе.

Отметим, что рейтинги алтайского губернатора в соцсетях в последнее время регулярно снижаются. Хотя в том же Instagram он уже набрал 107 тыс. подписчиков.